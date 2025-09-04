De agresor a víctima: Mata a tiros a tres personas y multitud lo lincha a golpes en Edomex

Comparta este artículo

Xalatlaco, Estado de México.- Un violento hecho ocurrido la tarde del pasado lunes 1 de septiembre en un tianguis de la comunidad de San Agustín, en el municipio de Xalatlaco, tuvo como resultado el fallecimiento de tres hombres y una persona más herida de gravedad. De acuerdo con el informe oficial emitido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas (local) de ese día.

Las autoridades recibieron una llamada de auxilio alertando sobre una disputa en el área comercial. El reporte inicial indicaba que el conflicto se originó entre un grupo de personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar. La situación escaló cuando uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y la accionó en contra de tres individuos. A consecuencia de los disparos, dos hombres, de unos 20 y 35 años de edad, perdieron la vida en el sitio.

Un tercer hombre, de alrededor de 50 años, sufrió dos heridas por proyectil de arma de fuego en la zona del tórax, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital municipal Mariano Matamoros, donde su estado se reporta como grave. Posteriormente al ataque armado, el presunto agresor fue retenido por la fuerza por comerciantes y otras personas que se encontraban en el tianguis y que se percataron de los disparos.

El individuo fue sometido y agredido físicamente por la multitud, falleciendo en el lugar a causa de las graves lesiones que sufrió. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados. Este suceso ocurre en un contexto de seguridad complejo en la entidad.

Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta febrero de este año, el Estado de México se posiciona como la segunda entidad con mayor incidencia delictiva del país, con el 17.7 por ciento, que corresponde a 28 mil 400 casos, seguido por la Ciudad de México con un 10.1 por ciento (16 mil 161 sucesos). Además, en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos, el Estado de México se ubica en el tercer lugar con un 6.8 por ciento correspondiente a 142 asesinatos.

Fuente: Tribuna