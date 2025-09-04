Dictan 25 años de cárcel contra sicario en Ciudad Obregón; asesinó a hombre en la Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una sentencia de 25 años de prisión fue dictada en contra de Gustavo Heroldo 'N', quien fue declarado responsable del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de un masculino en Ciudad Obregón. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2023, en un domicilio de la calle María Greever, en la colonia Cajeme.

El acusado, en compañía de varios copartícipes, llegó al lugar y aprovechó la ventaja numérica y el uso de armas de fuego para atacar a la víctima, de nombre Julio César 'N', quien murió en el sitio a consecuencia de los impactos de bala que recibió. Una vez establecida la posible responsabilidad del señalado, este fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) e inició el proceso legal en su contra.

Durante la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público expuso la evidencia reunida, aportando pruebas suficientes para de culpabilidad de Gustavo Heroldo 'N', lo que llevó al juzgador a emitir la mencionada sentencia de 25 años de cárcel, misma que ya purga en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón. La Fiscalía de Sonora señaló que con este resultado refrenda su "compromiso con la procuración de justicia"

Hace solo unos días, un hombre llamado Jesús Rafael 'N', de 26 años de edad, fue capturado e imputado, señalado como presunto autor de los delitos de homicidio calificado, así como homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de dos menores de edad, esto después de ser capturado en Baja California Sur en colaboración entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y autoridades de ese Estado.

Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos que se le imputan ocurrieron el 6 de diciembre de 2024, en la cancha de futbol ubicada en la colonia Matías Méndez, de Ciudad Obregón, donde las víctimas, dos menores de edad de 14 y 15 años se encontraban cuando fueron atacados con armas de fuego por parte de un grupo armado, entre los cuales se hallaba el ahora detenido.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora