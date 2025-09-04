Dos civiles heridos de bala, saldo de persecución y balacera en carretera de Reynosa

Comparta este artículo

Reynosa, Tamaulipas.- Durante la tarde de este jueves 4 de septiembre, un operativo de seguridad en la zona sur de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, derivó en dos civiles con lesiones por arma de fuego. Las autoridades estatales confirmaron el hecho y activaron los protocolos de atención y búsqueda de los responsables. Los acontecimientos iniciaron alrededor de las 16:30 horas (local), en las inmediaciones de las colonias Valle Soleado y Pirámides

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaban labores de investigación que llevaron a una persecución con individuos armados que realizaron varios disparos. Posteriormente, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado confirmando que, durante recorridos de vigilancia sobre la carretera Reynosa - San Fernando, a la altura de la avenida Santa Fe, agentes de seguridad localizaron a dos heridos.

Se trata de un hombre y una mujer que son familiares y que al perecer son víctimas colaterales de la balacera en dicha carretera. Tras el hallazgo, se implementó el protocolo de respuesta. Unidades de la Guardia Estatal arribaron al lugar para brindar apoyo, asegurar el perímetro y facilitar el acceso a los servicios de emergencia. Personal médico acudió para estabilizar a los lesionados y proceder a su traslado a un hospital para recibir la atención necesaria.

Como parte de las diligencias en el sitio, las autoridades encontraron artefactos conocidos como "ponchallantas", lo que obligó a ampliar el área de acordonamiento para garantizar la seguridad de los transeúntes y del personal que opera en la zona. Actualmente, las corporaciones de seguridad mantienen una presencia activa en el sector, realizando patrullajes y labores de investigación con el objetivo de localizar a los individuos involucrados en la agresión.

Fuente: Tribuna