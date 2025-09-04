Ernesto Barajas y el día que fue visto acompañado de 'El Chapo' Guzmán en fiesta privada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se reportó su muerte, los rumores en torno a la vida de Ernesto Barajas, conocido exvocalista de la agrupación musical Enigma Norteño, se han acrecentado. El asesinato de Barajas ha despertado diversas opiniones sobre la cercanía que artistas del género regional mexicano tienen con figuras del crimen organizado. La línea entre el arte y la vida real se difumina en estos casos, lo que provoca cuestionamientos sobre hasta qué punto las carreras de algunos músicos están influenciadas por este entorno.

Fue el pasado 19 de agosto cuando se dio a conocer que el músico sinaloense fue ultimado a balazos en una pensión de automóviles ubicada en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan. La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que el ataque cobró la vida de otra persona identificada como José María Cervantes, de 33 años de edad, quien fue reconocido como un miembro del staff de Enigma Norteño y compadre del intérprete de El Señor Iván.

Aunque Ernesto Barajas siempre negó sostener una relación con personajes del narcotráfico, también confesó realizar composiciones por encargo. Durante una entrevista para Independent en Español con el periodista José Luis Montenegro, el originario de Culiacán confesó que cobraba 25 mil dólares por componer un narcocorrido. A lo largo de su carrera, el cantautor le dedicó temas a Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada, exlíderes del Cártel de Sinaloa.

Exhiben sus vínculos con 'El Chapo' Guzmán

Aunque evitaba hablar sobre estos temas, Ernesto Barajas contaba con un podcast en los que compartía aspectos de su vida personal y profesional. También invitaba a otros colegas a los que cuestionaba y los incitaba a contar experiencias con los capos y personajes del narcotráfico en Sinaloa. Así pasó con la entrevista a Roberto Tapia, quien reveló haber coincidido con Ernesto Barajas en una fiesta privada de Guzmán Loera y 'El Mayo' Zambada.

Sí, sí (conozco al Chapo Guzmán), una muy buena persona. Usted también lo conoció. Ahí nos miramos en alguna fiesta. En esa fiesta estaba bailando ‘El Mayo’, estaba 'El Chapo' bailando, estaban los tres en la pista", mencionó Tapia provocando la carcajada de Ernesto Barajas.

¿A quiénes les compuso con corrido?

Durante su carrera, Barajas dedicó corridos a personajes como Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', y Serafín Zambada, ambos hijos de 'El Mayo', y a Juan Carlos Félix Gastelum, alias 'El Chavo Félix', yerno de Zambada García. En sus composiciones también habló de Édgar Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, dos de los hijos de 'El Chapo' Guzmán.

Fuente: Tribuna del Yaqui