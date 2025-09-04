Gerardo se metió a yunque de Hermosillo y tras ser descubierto atacó con navaja a velador

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un hombre llamado Gerardo Armando 'N', de 36 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia, en hechos registrados en Hermosillo en el año 2023. Las investigaciones establecieron que, el crimen sucedió el 23 de abril de ese año, alrededor de las 17:00 horas, cuando el acusado se encontraba al interior de un negocio que funciona como yunque.

En ese entonces, la víctima de nombre Luis Rey Aníbal 'N', de 59 años, quien laboraba como velador, sorprendió a al señalado en el lugar ubicado en la colonia Real del Cobre. Al verse descubierto, Gerardo Armando 'N' agredió con una navaja a la víctima, exigiéndole dinero y su teléfono celular; durante el forcejeo, el afectado resultó con varias heridas en ambos brazos, mientras que el agresor lo despojó de 6 mil 500 pesos y de su dispositivo móvil.

Tras esto, el agresor se dio a la fuga, sin que fuera capturado en ese momento. Una vez denunciado el hecho, las autoridades realizaron las indagatorias que permitieron identificar al implicado y ejecutar una orden de aprehensión en su contra. Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y resolvió vincular a proceso al señalado en los términos expuestos por el Ministerio Público.

Por lo anterior se le impuso prisión preventiva justificada, como medida cautelar en lo que se resuelve su situación legal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de fortalecer las investigaciones contra quienes cometen delitos de violencia y patrimoniales, garantizando justicia a las víctimas y seguridad a la sociedad sonorense".

Otro asalto ocurrió el pasado mes de agosto en Hermosillo. Arrestado y vinculado a proceso penal quedó el de nombre Keyvi Francisco 'N', quien está acusado del delito de robo con violencia moral, cometido en un establecimiento comercial, por lo cual también le fue impuesta prisión preventiva justificada. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el crimen sucedió el 14 de febrero de 2025, en la colonia Nueva Castilla.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora