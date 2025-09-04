Hallan cuerpo de hombre abandonado en monte de Hermosillo; estaba amarrado y violentado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este jueves 4 de septiembre, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino en una zona de monte ubicada al sur de la ciudad de Hermosillo. El hallazgo tuvo lugar en un área cercana al fraccionamiento Quintas del Sol Residencial, generando la movilización de las corporaciones de seguridad y periciales. De acuerdo con la información inicial, el descubrimiento fue realizado por personas pasaban por el lugar.

Al percatarse de la presencia del cuerpo, los ciudadanos dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911 poco después de las 19:00 horas. Como primeros respondientes, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al sitio para verificar la información. Una vez en el sitio, cercano al Cerro de la Virgen, confirmaron la existencia del cadáver y aseguraron el perímetro para preservar la escena del crimen.

El cuerpo, que corresponde a un hombre aún no identificado, fue encontrado presuntamente amarrado de un árbol con una cuerda. Presentaba evidentes signos de violencia, por lo cual se habla de un posible homicidio; se estima que llevaba poco tiempo en el sitio. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo de las diligencias correspondientes, iniciando la recolección de indicios para integrar a la carpeta de investigación.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia que determinará la causa exacta del deceso y ayudará en el proceso de identificación. En el lugar de los hechos también estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El cuerpo fue asegurado y levantado por el Semefo

Este no es el único hecho violento que se registra en Hermosillo en los últimos días. Durante la mañana del pasado miércoles 3 de septiembre, tuvo lugar una balacera en la zona norte de la ciudad, que resultó en la muerte de un masculino. Los acontecimientos se dieron alrededor de las 11:00 horas en el cruce de las calles Cabo San Pedro y De las Tundras, de la colonia Privadas del Real, donde un motociclista fue acribillado.

Fuente: Tribuna