Joven de 15 años envía mensaje de despedida a su mamá e intenta saltar al vacío en Torreón

Torreón, Coahuila.- La noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, un joven identificado como Axel 'N', de 15 años, amenazaba con tirarse al vacío sobre la carretera Torreón–Matamoros, a la altura del puente peatonal ubicado frente al establecimiento de una conocida cadena de comida rápida. El caso se reportó aproximadamente a las 20:58 horas, cuando el joven le envió un mensaje de despedida a su madre, quien solicitó el apoyo de las autoridades competentes.

De acuerdo a información proporcionada por El Siglo de Torreón, elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como Grupo de Reacción Torreón (GRT), Protección Civil, Bomberos y paramédicos de SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia), se movilizaron hacia el sector para atender la situación. Durante las labores, el tráfico vehicular fue parcialmente cerrado, a la vez que se colocaron camiones debajo del puente con el propósito de amortiguar una posible caída.

El rescate se logró gracias al operativo coordinado entre las corporaciones policiacas y los servicios de emergencias, especialmente de los integrantes del Cuerpo de Bomberos, quienes mantuvieron un diálogo con Axel 'N' y realizaron maniobras con una máquina equipada con escalera. Cerca de las 21:45 horas, el adolescente fue puesto sano y salvo, quedando bajo resguardo de la Policía Municipal para recibir atención psicológica.

Cabe mencionar que no es la primera vez que ocurre una situación similar, pues de acuerdo con los antecedentes, hace aproximadamente un año el mismo joven había presentado una conducta de riesgo semejante", explicó el medio anteriormente citado.

Anteriormente, autoridades locales y estatales han registrado este tipo de sucesos en el punto referido y han destacado la importancia de recurrir a las líneas de ayuda, en caso de que la persona en cuestión esté atravesando por un momento complicado. Según los diversos reportes, entre los rescatistas que participaron activamente se encuentran Arturo García, Gustavo Ávila, Óscar Galván, Braulio Caldera y Rigoberto Campos, pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Torreón.

Fuente: Tribuna del Yaqui