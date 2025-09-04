Lo querían linchar: Cansados de los robos, vecinos de Puebla amarran a asaltante a un poste

Comparta este artículo

Amozoc, Puebla.- La tarde del miércoles 3 de septiembre de 2025, vecinos del barrio de San Miguel sometieron y retuvieron a un presunto ladrón que fue encontrado en flagrancia mientras asaltaba a un vendedor de una conocida empresa panificadora, en hechos registrados en el municipio Amozoc, Puebla. Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes encontraron al sospechoso amarrado a un poste y detuvieron un intento de linchamiento.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el suceso se registró alrededor de las 17:45 horas de ayer, cuando el supuesto ratero, de aproximadamente 25 a 30 años, fue alcanzado por residentes del sector tras ser visto cometiendo un asalto en la localidad. Una vez que lo alcanzaron, los civiles lo amarraron al poste y algunos amenazaron con lincharlo, aunque otros ciudadanos solicitaron el apoyo de los elementos de seguridad.

Se solicita la presencia de una patrulla, asaltó a un carro de Marinela con arma de fuego... Vecinos lo detuvieron y si no llega la patrulla van a quemarlo", denunció una vecina en un mensaje que fue difundido por el medio Telediario Puebla con respecto a los hechos que se suscitaron en el municipio de Amozoc .

El hombre permanecía atado de espaldas y con las manos cruzadas, mientras que el cordón con el que fue sometido le atravesaba el abdomen. De manera extraoficial se reportó que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal acudieron más tarde para asegurar al sujeto, aún sin identificar. Varias imágenes comenzaron a circular en la red social X y los ciudadanos expresaron su molestia por los índices delictivos registrados en la región.

El sospechoso fue llevado a la comandancia de Amozoc para iniciar con los trámites legales correspondientes. Hasta el momento se desconoce si logró despojar al vendedor de alguna pertenencia. Según datos de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, al menos 22 robos al transporte individual se han registrado en la entidad y julio fue el mes con mayor incidencia con un total de seis denuncias.

Fuente: Tribuna del Yaqui