Masacre en anexo: Sicarios asesinan a tres padrinos frente a casi 100 internos en Guanajuato

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- El martes 2 de septiembre de 2025 se registró un ataque armado en Alfa Fortaleza A.C., un centro de rehabilitación ubicado a un costado del Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, sobre la salida a la capital de Guanajuato. Los primeros informes indicaron que sicarios irrumpieron en el lugar y dejaron como saldo a tres padrinos muertos, por lo que cuerpos de auxilio y autoridades de los diferentes niveles de gobierno se presentaron en el sitio.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes, cuando sujetos armados, quienes viajaban a bordo de distintos vehículos, llegaron al anexo que se sitúa en uno de los accesos de Dolores Hidalgo y abrieron fuego en contra de los internos. Vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron al área, en donde confirmaron la presencia de tres civiles sin vida.

De forma preliminar, el responsable del centro de rehabilitación informó a autoridades municipales que los occisos no eran originarios del municipio mencionado, aunque no se precisaron más datos sobre sus respectivas identidades. Mientras la zona era resguardada por los uniformados, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato cumplió con las diligencias correspondientes. Una vez culminadas las indagatorias previas, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense.

Avances en la investigación

Gabriel Cortés Alcalá, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, indicó que el centro de rehabilitación sí contaba con el permiso de la autoridad local para operar, sin embargo, no tenía el respaldo del permiso federal de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. El funcionario estatal mencionó que el establecimiento se encuentra fuera de servicio temporalmente, ya que los pacientes fueron retirados por sus familiares.

Es un centro que nosotros tenemos reconocido, tiene un aviso de funcionamiento; incluso en el mes de febrero habíamos hecho alguna visita donde les hicimos algunas recomendaciones en donde se les solicitaba que tuviera un espacio habilitado con agua caliente en una de las plantas del edificio y tenía ya un procedimiento establecido, no incumplía como para hacerle un cierre, tenía requerimientos mínimos", reiteró el secretario de Salud.

Identifican a las víctimas

Autoridades estatales confirmaron que al menos 93 internos se encontraban en el centro de rehabilitación al momento en el que se suscitó el atentado. Las víctimas fueron identificadas como Jesús 'N', de 24 años y originario de Ojuelos, Jalisco; Luis 'N', de 33 años, oriundo de León; y Alexis 'N', de 50 años, vecino de Dolores Hidalgo.

