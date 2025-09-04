Megaoperativo en Michoacán: Rescatan a dos agentes, liberan a un civil y capturan a tres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Autoridades federales y estatales confirmaron la localización con vida de Josselyn H. y Carlos C., dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. El exitoso operativo de búsqueda también condujo a la detención de tres presuntos miembros de una célula delictiva y a la liberación de otra persona que se encontraba secuestrada.

Los agentes, adscritos al programa de seguridad 'Blindar Álvaro Obregón', perdieron comunicación con sus superiores durante la tarde de este 4 de septiembre, mientras realizaban labores de investigación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia 'Francisco J. Múgica'. La última vez que fueron vistos se desplazaban en un vehículo Nissan Sentra de color gris con matrícula del Estado de Puebla.

Tras el reporte, se activó un despliegue coordinado e interinstitucional en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Las fuerzas de seguridad implementaron un cerco operativo por tierra y aire que abarcó los municipios de Álvaro Obregón, Tarímbaro y Zinapécuaro.

Gracias a estas acciones, los oficiales Josselyn H. y Carlos C. fueron hallados a salvo. Si bien presentaban golpes y lesiones, los reportes médicos iniciales indicaron que estas no ponían en riesgo su vida y fueron atendidos de inmediato. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, confirmó los resultados a través de un comunicado.

Gracias al despliegue inmediato de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales, ambos fueron rescatados con vida", señaló.

El funcionario detalló que, al continuar con las operaciones en la zona, se logró la detención de tres individuos y se rescató a una víctima adicional. García Harfuch extendió un agradecimiento por el "invaluable apoyo" de todas las corporaciones involucradas y reconoció "la valentía y servicio" de los agentes rescatados. Las fuerzas de seguridad mantienen una presencia activa en la región para dar con otros posibles responsables y garantizar la estabilidad en el área.

Fuente: Tribuna