Por narcomenudeo, dan 15 años de prisión a dos integrantes de grupo criminal en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos hombres identificados como Alejandro 'N' y Sergio 'N' fueron condenados a 15 años de prisión al acreditarse su responsabilidad en los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo, atentado contra la seguridad de la comunidad, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como asociación delictuosa, así lo informó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES).

La resolución se dictó durante una audiencia en la que el juez determinó la pena de cárcel mencionada para cada uno de los sentenciados. Los hechos tuvieron lugar el 29 de junio de 2024, cuando los acusados formaban parte de un grupo criminal integrado por varias personas dedicadas a delinquir; se encontraban en compañía de diversos copartícipes en un domicilio ubicado en el ejido Colonia Allende, conocido también como El Dieciocho, del municipio de Cajeme.

En el sitio fueron sorprendidos por corporaciones de seguridad en posesión de un vehículo Hyundai Santa Fe, color café oscuro, con reporte de robo, mismo que utilizaban como herramienta para la comisión de actividades ilícitas. Durante la intervención, se aseguraron radios de comunicación y 17 envoltorios de aparente metanfetamina con un peso neto total de 3.392 gramos, confeccionada en una modalidad apta para su venta o distribución.

Con estas pruebas, el tribunal acreditó la responsabilidad penal de Alejandro 'N' y Sergio 'N', imponiendo la sanción correspondiente de prisión ordinaria. La Fiscalía de Sonora indicó que con este resultado "reitera su compromiso institucional de combatir con firmeza las conductas que atenten contra la seguridad de la comunidad, investigando con rigor científico y jurídico para garantizar justicia y salvaguardar la tranquilidad de las familias sonorenses".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora