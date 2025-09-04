Se desata movilización de autoridades tras reporte de balacera al sur de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a la lluvia, un ataque armado se registró la noche de este jueves 4 de septiembre, al sur de Ciudad Obregón. En esta ocasión una vivienda del fraccionamiento Nueva Palmira fue blanco de una agresión directa, que desató una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad en la zona. A pesar de la magnitud del hecho, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.

El percance tuvo lugar poco antes de 19:00 horas sobre las calles Emeterio Ochoa entre Ejército Nacional y Antonio Yocupicio. De acuerdo con los primeros informes, un grupo de sujetos armados a bordo de un vehículo abrió fuego en repetidas ocasiones contra la fachada del domicilio, para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Sobre el asfalto quedó esparcida el menos una decena de casquillos percutidos, al parecer para arma larga.

La fachada de la casa presentó algunos daños por los impactos de bala. El área fue acordonada y resguardada por un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Mientras tanto, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para la carpeta de investigación.

Varios casquillos percutidos fueron encontrados sobre la calle

Este mismo día se informó que, tras días de agonía, un hombre que fue baleado días atrás en el fraccionamiento Puerta de Hierro, no pudo escapar de la muerte y dejó de existir este jueves. Se trata de Christopher B. A. de 38 años de edad, quien fue blanco de una agresión armada que tuvo lugar el pasado martes 2 de septiembre, en el cruce de las calles Terrazas y Guzmán, y que, tras su fallecimiento suman dos víctimas fatales.

En el lugar de los hechos perdió la vida la otra persona, Ángel L. G., de 34 años de edad. Ambos viajaban en una bicicleta al momento del ataque. Christopher llegó al Hospital del IMSS Bienestar de Ciudad Obregón en estado crítico. Ya en el nosocomio, durante los dos últimos días estuvo recibiendo todos los cuidados médicos necesarios, pero su estado de salud no mejoró y murió poco después de las 9:00 horas de este 4 de septiembre.

