Sujetos atropellan a policía en el norte de Sonora e intentan huir; así los detuvieron

San Luis Río Colorado, Sonora.- Los accidentes sigue a la orden del día en el estado de Sonora. La tarde de este miércoles, elementos de distintas corporaciones de seguridad y de Servicios de Emergencia de la entidad desplegaron un amplio operativo en el municipio de San Luis Río Colorado (SLRC), luego de que se reportara un fuerte accidente: un agente de la Policía fue atropellado, en tanto que el presunto responsable intentó escapar de la escena.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el miércoles 3 de septiembre alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en la calle 40, entre las avenidas Obregón e Internacional. Según la información preliminar, un vehículo embistió a un elemento policiaco que se encontraba en funciones, lo que ocasionó una respuesta inmediata de las autoridades para dar con el automóvil implicado.

Los hechos ocurrieron este miércoles en SLRC. Foto: Internet

Personal del Mando Único logró ubicar la unidad sospechosa poco después del incidente y procedió a su aseguramiento. Trascendió que en el lugar fueron detenidas dos personas que presuntamente estarían relacionadas con el hecho. Ambos fueron turnados al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES); no obstante, sus identidades no han sido reveladas.

Por otra parte, se informó que el agente que resultó lesionado fue trasladado de manera inmediata a un hospital local, donde actualmente recibe atención médica. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones, pero se informó que permanece bajo observación especializada.

La circulación en el área se vio parcialmente afectada debido a la presencia de patrullas, unidades de emergencia y personal de la Guardia Nacional que resguardó la zona durante las labores iniciales de investigación, sin embargo, momentos después volvió a la normalidad. La FGJES ya inició las primeras indagatorias con el fin de esclarecer las circunstancias que llevaron a este incidente y deslindar responsabilidades.

