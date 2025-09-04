Tras días de agonía: Muere tras ser agredido de un balazo en la cabeza en la Puerta de Hierro

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras días de agonía, la víctima, identificada como Christopher B.A., que fue baleada en la cabeza en la colonia Puerta de Hierro, no pudo escapar de la muerte y dejó de existir este jueves 4 de septiembre. Se trata de una agresión armada que tuvo lugar el pasado martes 2 de septiembre de 2025 y que, tras el fallecimiento de este sujeto, deja dos víctimas fatales.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 2 de septiembre en la colonia que antes se mencionó, entre las calles Terrazas y Guzmán; ahí fue atacado Ángel L.G., de 34 años, que se encontraba sobre su bicicleta y murió al instante por los impactos de bala. También fue atacado, como ya se mencionó, Christopher B.A., de 38 años, quien recibió balazos en la cabeza y fue llevado de pronta forma al hospital.

El sujeto llegó al Hospital del IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón en estado crítico. Ya en el nosocomio, durante los dos últimos días estuvo recibiendo todos los cuidados médicos necesarios, tanto de doctores especialistas como de enfermeras, pero su estado de salud no mejoraba. El sujeto fue ingresado al hospital a las 16:05 horas del pasado martes 2 de septiembre y murió poco después de las 9:00 horas de este jueves 4 de septiembre.

Con el fallecimiento de este sujeto, sube a dos el número de víctimas mortales de este ataque y a un total de cuatro víctimas fatales el número total de lo que va en el mes de septiembre de 2025 en el municipio de Cajeme.

Atenderán violencia

Justo hoy en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se había reunido con el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el alcalde Javier Lamarque Cano para ver la estrategia que se tomará ante el repunte de homicidios dolosos. Señaló que esto fue parte de la reunión que se mantiene con el Gabinete de Seguridad. "Si aumentaron poquito", respondió Sheinbaum ante el cuestionamiento de si incrementaron los homicidios dolosos.

"Se subieron un poquito los homicidios en Cajeme, entonces estamos haciendo un plan especial para controlar…No controlar, sino ayudar a disminuir los delitos con todo el apoyo del gobierno federal", explicó la mandataria.

Fuente: Tribuna del Yaqui