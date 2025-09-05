Asaltan y golpean a una empleada en el Centro de Hermosillo; agresor sigue libre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 9:25 horas, una empleada de un negocio fue asaltada y golpeada en la avenida Serdán, entre Mariano Matamoros y Mariano Abasolo, en la colonia Centro de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el delincuente aún no ha sido identificado, pues tras el atraco huyó rápidamente de la escena.

El hecho ocurrió en pleno corazón de la capital del estado, cuando el agresor arremetió contra la víctima, quien no solo recibió un par de golpes, sino que además perdió su bolso en el que llevaba todas sus pertenencias, entre ellas tarjetas bancarias, identificaciones y un teléfono celular. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce la identidad de la mujer, así como también continúa sin recuperar sus objetos personales.

Afortunadamente, no se tiene registro de que el responsable haya hecho uso de las tarjetas bancarias de la afectada; sin embargo, en caso de que surjan nuevos datos, como siempre te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Cabe señalar que la violencia en la ciudad se ha vuelto cada vez más frecuente, incluyendo asaltos, asesinatos, desapariciones e incluso intentos de privación de la libertad, como el ocurrido en la colonia Cuartel Militar el pasado martes 2 de septiembre, cuando un hombre estuvo a punto de ser levantado por otro.

Todavía no han capturado al responsable

En aquella ocasión, la víctima logró evitar el secuestro, aunque resultó con heridas, entre ellas una de aproximadamente tres centímetros y la pérdida de dos piezas dentales. Volviendo al caso de la empleada a la que despojaron de sus pertenencias, a la escena acudieron agentes de la Policía Municipal y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para tomar las declaraciones correspondientes.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

