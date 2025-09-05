Caen tres secuestradores en Hermosillo; llevaban a tres personas en cajuela de vehículo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Tres sujetos identificados como Paúl 'N', de 19 años de edad; José Andrés 'N', de 26 años; y Christian Alberto 'N', de 25 años, fueron arrestados, vinculados a proceso penal y dejados en prisión preventiva justificada debido a su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, según informó este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La captura de los tres señalados ocurrió el 27 de agosto de 2025 aproximadamente a las 18:30 horas en la colonia Las Cuevitas, de Hermosillo, derivado de investigaciones sobre recientes casos de privaciones de la libertad. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron un vehículo Nissan Murano y descubrieron que en la cajuela del vehículo viajaban tres víctimas, quienes se encontraban atadas de manos con cinta canela.

De igual forma, en la unidad se aseguró un arma de fuego calibre .40 y un arma punzocortante tipo daga, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente junto con los detenidos y la unidad automotriz en la que se desplazaban. Una vez en audiencia ante el juez, el Ministerio Público formuló imputación en contra de los tres detenidos, solicito la vinculación a proceso y el juez la concedió, imponiendo además la medida cautelar de prisión preventiva justificada para seguridad de las víctimas y de la sociedad.

Cabe señalar que uno de los acusados figura en al menos siete carpetas de investigación por diversos delitos de alto impacto, entre ellos delitos que atentan contra la libertad, como es el caso de la actual vinculación a proceso. La Fiscalía de Sonora señaló que "trabaja para que ninguno de esos delitos quede impune y quienes resulten responsables de atentar contra la libertad de los ciudadanos enfrente las penas más altas en derecho procedentes".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora