Camión de carga casi cae de puente elevado en Ciudad Obregón; chocó contra barandal

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este viernes 5 de septiembre se registró un accidente de tránsito sobre el puente elevado de la calle 300 que cruza la carretera federal México 15, en el que se vieron involucrados un camión de carga y una camioneta. Por fortuna, el suceso no dejó personas afectadas, únicamente con daños materiales, ya que la estructura de contención del puente impidió que el vehículo pesado cayera.

Según los primeros informes, el percance tuvo lugar aproximadamente a las 19:40 horas en el carril de circulación de oriente a poniente. Ambos conductores transitaban desde la zona del Parque Industrial. Al tomar la curva para incorporarse hacia el poniente, el conductor de una camioneta Ford F-150 presuntamente impactó de manera lateral al vehículo pesado, de la marca Freightliner, que circulaba por el carril derecho.

A consecuencia del impacto, el conductor del camión perdió el control y el vehículo fue proyectado directamente contra el barandal de contención del lado norte del puente. Dicha barrera, a pesar de sufrir daños considerables en su estructura, cumplió su función al detener la marcha del vehículo y evitar su caída desde una altura aproximada de 4.5 metros. La situación generó un importante congestionamiento vehicular en la zona.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal de Cajeme, quienes implementaron un operativo para agilizar los trabajos debido a que el puente quedó totalmente cerrado. Tras confirmar que no había personas lesionadas, los agentes procedieron a recabar la información necesaria para la elaboración del informe policial, el cual será turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

Cabe recordar que la tarde de ayer jueves, un dompe fue protagonista de un incidente en la colonia Zona Norte, de Ciudad Obregón, cuando el pavimento cedió bajo su peso, provocando que la unidad cayera parcialmente en un socavón. El suceso ocurrió poco antes de las 14:00 horas, en la calle Tlaxcala, entre Norte y Cananea. El motivo del hundimiento se atribuye al reblandecimiento del terreno debido a las recientes lluvias.

Fuente: Tribuna