Cerca de El Bellotoso, Buscadoras de Nogales encuentran a un hombre sin vida

Nogales, Sonora.- Este viernes 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 06:15 horas, integrantes del colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales recibieron una llamada anónima que los alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida al surponiente de la ciudad. Como resultado, los restos de un hombre fueron localizados en la orilla del camino hacia el rancho El Bellotoso, a la altura del predio conocido como El Porvenir.

La organización civil compartió a través de su cuenta de Facebook algunos detalles sobre el occiso. Entre los más relevantes se encuentran que se trataba de un hombre de aproximadamente 50 años, de complexión delgada, tez morena, cabello corto de color negro y barba abundante entrecana tipo candado. Como característica más específica, se informó que le faltaba el dedo meñique de la mano izquierda.

Respecto a las pertenencias, el cadáver vestía una chamarra negra, un short deportivo gris con franjas blancas a los costados, calcetas de la marca Nike y, en el pie derecho, una calceta negra colocada sobre otra blanca. Asimismo, calzaba tenis grises con suela naranja. En caso de que más adelante se pronuncien fuentes oficiales, te tendremos toda la actualización en TRIBUNA.

Por su parte, los integrantes del colectivo aclararon que, a simple vista, no se apreciaban tatuajes en el cuerpo. Es importante destacar que, si reconoce alguno de los artículos descritos, tiene un familiar desaparecido o sospecha que el sujeto pudiera ser allegado a usted, debe comunicarse con el Ministerio Público para lograr la identificación de los restos, ya que el grupo de búsqueda no cuenta con más información que la expuesta.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

