Cero Sur vuelve a la normalidad tras socavón por lluvia intensa en la Costa de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado jueves 4 de septiembre de 2025 se reportó un enorme socavón producido por las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días en la capital de Sonora. De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en la calle Cero Sur de la Costa de Hermosillo, donde gran parte del pavimento se había hundido, representando un peligro para los conductores.

Para evitar cualquier accidente, acudieron al sitio autoridades de la Policía Municipal y de la Estatal de Seguridad Pública, quienes procedieron a impedir el tráfico vehicular. Afortunadamente, se estableció una ruta alterna para que, a pesar de todo, las unidades pudieran transitar. Se hace un llamado a mantener la paciencia y a ser conscientes de que las autoridades están trabajando.

Por su parte, a través de sus redes sociales, alrededor de las 20:30 horas, la Policía de Hermosillo confirmó que las labores en la zona concluyeron con éxito. Inclusive, compartieron un video en el que se puede apreciar cómo los automovilistas ya tienen toda la carretera disponible para trasladarse: "En este momento queda habilitada la calle Cero Sur que conduce al Ejido San Luis. El tránsito vehicular se normaliza hacia la carretera 100", indica el comunicado.

Fotografía de los trabajos que realizan en La Caridad

En el lugar también estuvieron presentes personal de Seguridad Pública Municipal y de la Junta de Caminos, quienes rellenaron el socavón con piedra bola y otros materiales. Se estima que aproximadamente a las 19:00 horas quedó todo listo. En caso de que surjan más detalles sobre los efectos provocados por el paso del huracán Lorena, como siempre se informará a través de TRIBUNA.

De hecho, en Hermosillo una de las colonias más afectadas fue La Caridad. Allí, el alcalde Antonio Astiazarán informó que, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se colocaron sacos perimetrales en las viviendas más vulnerables, para prevenir la entrada de agua ante el pronóstico de lluvias en los próximos días. Hay que recordar que siempre está disponible el 911, número único de llamadas de emergencia.

Fuente: Tribuna