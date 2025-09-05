Chofer muere tras choque de tráiler en avenida Oceanía, CDMX; vehículo destrozado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 5 de septiembre de 2025, durante la madrugada, ocurrió un fuerte accidente sobre la avenida Oceanía, en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en la Ciudad de México. Al parecer, todo se originó por un tráiler que se impactó contra los pilotes de la estructura del Metro y, tras esto, terminó atravesado, lo que generó un gran congestionamiento vehicular.

De acuerdo con información de Infobae, la situación se debió a que la unidad circulaba a exceso de velocidad, por lo que justo en el punto antes mencionado perdió el control. El golpe fue tan fuerte que se desprendió una de las llantas delanteras y el motor. Ante todo, lo más lamentable de todo es que el conductor falleció en el acto y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su identidad.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando lograron sacar el cuerpo del vehículo, se percataron de que el hombre ya no contaba con signos vitales. Por algunas horas, la zona permaneció resguardada, y el tránsito rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) resultó afectado.

Al lugar acudieron diversas autoridades

De igual manera, se desconoce si todavía persisten inconvenientes para transitar por el tramo; no obstante, en caso de que surjan nuevos datos, como siempre, se lo haremos saber a través de TRIBUNA. Entre las vialidades con afectaciones se encuentran la avenida Central, la avenida del Peñón y Río Consulado, 608, así como también es complicado llegar al distribuidor vial Heriberto Castillo. Se hace un llamado a conducir con extrema precaución para evitar cualquier otro incidente.

Según el medio antes citado, las vías alternas más convenientes son Eje 1 Norte, Viaducto Río de la Piedad y avenida Eduardo Molina. Ahora bien, si se viene desde el Estado de México, lo más recomendable sería tomar la avenida Adolfo López Mateos, mejor conocida como R1, León de los Aldamas y hasta la avenida Centenario. Las autoridades locales continúan investigando las causas exactas del accidente.

