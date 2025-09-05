Con pistola en mano, Luis Carlos asaltó tienda de Hermosillo; pasará una década en prisión

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Una condena de 10 años y 10 días de prisión fue dictada en contra de un hombre llamado Luis Carlos 'N', de 55 años de edad, tras ser encontrado culpable del delito de robo con violencia en perjuicio de un establecimiento comercial y dos empleadas, en Hermosillo. El fallo se dictó al concluir el proceso penal mediante procedimiento abreviado, luego de que el imputado aceptara su responsabilidad en los hechos.

La pena impuesta incluye además las sanciones económicas correspondientes establecidas en la legislación penal vigente. Las pruebas reunidas determinaron que, el 4 de diciembre de 2023, alrededor de las 20:25 horas, el sujeto ingresó a una tienda autoservicio ubicada en la colonia Álvaro Obregón, y al dirigirse al área de cajas amenazó con un arma de fuego a las dos empleadas para exigirles la entrega del dinero.

El agresor intimidó a una de las víctimas diciéndole que le dispararía si no entregaba el efectivo, logrando apoderarse de aproximadamente 5 mil 812 pesos, así como tres cajetillas de cigarros, para después huir del lugar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dijo que con este resultado "refrenda su compromiso de ejercer acción penal con firmeza, garantizar justicia a las víctimas y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía sonorense".

En otro asalto ocurrido en Hermosillo, un hombre llamado Gerardo Armando 'N', de 36 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia, en hechos registrados en Hermosillo en el año 2023. Las investigaciones establecieron que, el crimen sucedió el 23 de abril de ese año, alrededor de las 17:00 horas, cuando el acusado se encontraba al interior de un yunque.

La víctima de nombre Luis Rey Aníbal 'N', de 59 años, quien laboraba como velador, sorprendió a al señalado en el lugar ubicado en la colonia Real del Cobre. Al verse descubierto, Gerardo Armando 'N' agredió con una navaja a la víctima, exigiéndole dinero y su teléfono celular; durante el forcejeo, el afectado resultó con varias heridas en ambos brazos, mientras que el agresor lo despojó de 6 mil 500 pesos y de su dispositivo móvil.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora