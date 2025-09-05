Disparo mortal en calle Obregón de Nogales; víctima fallece y nadie ha sido detenido

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Durante la madrugada de este viernes 5 de septiembre de 2025 se registró un intenso ataque armado en las calles Obregón, 27 de agosto y Luis Basurto, ubicadas en Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en un negocio local alrededor de la 01:00 horas. En TRIBUNA te contaremos todos los pormenores sobre este tema.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el motivo exacto, aunque se cree que se debió a una discusión. No obstante, se espera que en las próximas horas las fuentes oficiales se pronuncien, y cuando esto ocurra te tendremos las actualizaciones. Asimismo, es importante especificar que, producto de la agresión a balazos, falleció un hombre que quedó tendido en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Marcos, detalle confirmado por sus familiares. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de asegurar la escena del crimen, y también estuvo presente personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de pruebas y abrieron una carpeta de investigación para dar con el paradero de los responsables.

Según las autoridades, el cadáver presentaba diversos impactos de bala; como suele suceder en estos casos, fue trasladado al SEMEFO (Servicio Médico Forense) y posteriormente los restos podrán ser reclamados por sus familiares. En otro hecho, el pasado 31 de agosto, el Festival Bacanora Fest 2025 dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada, situación que, al igual que lo anterior, se presume fue resultado de problemas personales.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

