Encuentran a joven sin vida dentro de domicilio en Guaymas; tenía signos de violencia

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La noche de este viernes 5 de septiembre, un operativo de seguridad se desplegó en el fraccionamiento Colinas del Sol, ubicado al norte de la ciudad de Guaymas, tras el hallazgo del cuerpo de un joven en el interior de una vivienda. El descubrimiento generó la movilización de autoridades de los tres niveles de Gobierno tras el reporte de vecinos del sector hecho poco antes de las 19:00 horas al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros respondientes, arribando a un domicilio situado en las calles Del Alba y Estrella, donde confirmaron el reporte y procedieron a resguardar el área para preservar la escena. Poco después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar asistencia; sin embargo, tras valorar a la persona, dictaminaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se limitaron a certificar el fallecimiento.

Según los informes iniciales, el cuerpo presentaba evidentes huellas de violencia. Las primeras indagatorias en el sitio sugieren que la víctima, cuya identidad no ha sido establecida, pudo haber sido agredida con un arma blanca y también presentaba una herida por proyectil de arma de fuego. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo del procesamiento del lugar y recolección de evidencias.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los trámites de identificación. De momento se desconoce, si el domicilio pertenecía al fallecido o si permanecía privado de su libertad.

El lugar donde tuvo lugar el hallazgo del cuerpo de un joven

Un hecho similar ocurrió la noche del pasado lunes en Guaymas. Elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la colonia Ampliación Independencia, al sur de la ciudad, luego de que vecinos alertaran sobre olores fétidos que provenían de una vivienda. En ese sitio, fue encontrado un hombre muerto que permanece en calidad de desconocido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando habitantes de la comunidad, también conocida como El Chorizo, notificaron a las autoridades sobre la situación. Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal de Guaymas y paramédicos de la Cruz Roja ingresaron al domicilio y confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida.

Fuente: Tribuna