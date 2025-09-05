Fatal accidente: Muere chofer de tráiler tras volcar en carretera Hermosillo - Nogales

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El conductor de un tractocamión perdió la vida tras sufrir un accidente vehicular sobre la carretera federal México 15, en el tramo Hermosillo - Nogales. El percance se registró la tarde de este viernes 5 de septiembre, a la altura del kilómetro 16. Según los primeros informes, el vehículo de carga transitaba en dirección de norte a sur cuando, por causas que aún se investigan, el operador perdió el control de la unidad.

Esto provocó que el tráiler se saliera del camino y volcara aparatosamente, quedando con las llantas hacia arriba a un costado de la vía. Tras ser alertados, cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato al lugar del siniestro. Elementos del Departamento de Bomberos y personal de la Cruz Roja acudieron para atender la situación y confirmaron el deceso del chofer, quien quedó prensado dentro de la cabina destrozada.

Los rescatistas trabajaron durante varios minutos para poder liberar el cuerpo de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada. Por el momento, las autoridades no han informado si este hecho está directamente relacionado con las condiciones climatológicas generadas por la tormenta tropical 'Lorena', que ha provocado lluvias en todo el Estado de Sonora. Se espera que las investigaciones periciales determinen las causas exactas del accidente.

Rescatistas de Bomberos trabajaron para recuperar el cuerpo

Un hecho muy parecido sucedió hace unos días. Un lamentable accidente vehicular que resultó en la pérdida de la vida de una persona se registró la mañana del pasado domingo 31 de agosto. Esto ocurrió alrededor de las 9:40 horas en el kilómetro 181 de la carretera federal México 15, en la salida suroeste de Madalena de Kino. Según los reportes iniciales, el conductor del tractocamión transportaba agua mineral y circulaba en dirección de norte a sur.

Al tomar una curva pronunciada perdió el control de la unidad. Esto provocó que el vehículo volcara y quedara sobre las vías del ferrocarril que corren paralelas a la carretera. Las autoridades confirmaron que el tráiler fue el único vehículo involucrado en el percance. Al lugar del accidente acudieron de inmediato unidades de emergencia, sin embargo nada pudieron hacer para salvarle la vida a la víctima, quien murió prensado dentro de la unidad.

Fuente: Tribuna