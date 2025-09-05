Fuga de gas provoca explosión en casa de Hermosillo; una mujer resultó con quemaduras

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Una fuerte explosión se registró la noche de este viernes 5 de agosto en una vivienda de la colonia La Verbena, ubicada en la zona centro de Hermosillo. El incidente, ocurrido poco después de las 19:00 horas, dejó como saldo a una mujer con lesiones, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros informes, el siniestro fue provocado por una acumulación de gas.

La fuga se originó presuntamente en la línea de suministro de una secadora de ropa, localizada en el área de lavado del domicilio. La concentración del combustible derivó en el estallido que alertó a los vecinos del sector. Al lugar, situado en las calles De las Siembras y De las Pizcas, acudieron elementos del Departamento de Bomberos y de Protección Civil para atender la situación. Afortunadamente, la explosión no provocó un incendio.

La estructura de la vivienda no presentó daños, solo hubo afectaciones principalmente en puertas y ventanas. Además, el portón metálico del porche quedó completamente deformado por la onda expansiva, la cual también causó la rotura de vidrios en algunas casas aledañas. El personal de Protección Civil inició la revisión de la estructura para determinar su seguridad, mientras que la mujer herida fue diagnosticada con quemaduras de primer y segundo grado.

El portón del porche sufrió daños tras el estallido

Este hecho sucede solo unos días después de que más de 150 menores de edad de una guardería de Hermosillo tuvieron que ser rápidamente evacuados ante una alerta de incendio; esta situación generó pánico al poniente de la capital de Sonora, sobre el bulevar Las Quintas, entre Paseo Río Sonora y Camino del Seri; presuntamente, se habla de la falla de un aire acondicionado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que cuerpos de seguridad y rescate atendieron la alarma sin que se reportaran incidencias. "Bomberos, cuerpos de seguridad y rescate, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron esta tarde la activación de una alarma en la Guardería Las Quintas, en Hermosillo, sin que se reportaran incidencias", indicaron mediante redes sociales.

