Golpe al crimen: Detienen a presunto responsable de asalto en bar de la Condesa, CDMX

Ciudad de México.- La noche de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc luego de que se reportara un asalto a un bar ubicado en la colonia Hipódromo Condesa. La movilización derivó en la detención de un hombre señalado como presunto responsable de los hechos ocurridos días antes.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente sucedió la madrugada del martes 2 de septiembre, cuando varios sujetos ingresaron al establecimiento y realizaron un disparo con el fin de intimidar a los clientes. Posteriormente, despojaron a comensales y personal de sus pertenencias para después huir del lugar. Los afectados dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Tras la denuncia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC-CDMX) inició labores de investigación y se apoyó en el análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Centro. A través de las imágenes, las autoridades lograron identificar las características físicas de uno de los presuntos participantes y el vehículo en el que se desplazaba. Con esta información, se implementaron vigilancias en distintos puntos estratégicos de la capital.

El operativo permitió ubicar al sospechoso en la colonia Doctores. Según el informe oficial, el individuo fue interceptado cuando se encontraba dentro de un automóvil gris, consumiendo presuntamente mariguana. Al realizarle una revisión preventiva, policías capitalinos aseguraron 11 bolsitas con aparente droga. El hombre fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX), quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades señalaron que continuará la investigación para determinar si el detenido participó junto con otras personas en el asalto ocurrido en el bar de la Condesa y para deslindar responsabilidades en torno a los hechos.

Fuente: Tribuna