Guaymas: Fabián dejó de pagar pensión de su hija y amenazó de muerte a su expareja

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Fabián Raymundo 'N', de 36 años de edad, por los delitos de violencia familiar e incumplimiento de obligaciones familiares, en perjuicio de su expareja, Marisol 'N', de 35 años, y de su hija menor de edad, de identidad reservada, comunicó este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES)

Durante la audiencia de reanudación de proceso, el imputado fue formalmente acusado por los hechos que se le atribuyen y quedó sujeto a prisión preventiva, dictada por la autoridad judicial, mientras continúan las investigaciones complementarias. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 21 de junio de 2023, alrededor de las 21:35 horas, el señalado arribó al domicilio de su expareja en la colonia Loma Linda, al norte de la ciudad de Guaymas.

En el lugar, el señalado profirió insultos y amenazas de muerte en contra de la mujer, configurando actos de violencia verbal y psicológica tipificados como violencia familiar. Además, se acreditó que, desde el 19 de junio de 2022 hasta el 27 de julio de 2023, el acusado incumplió de manera injustificada con la obligación legal de ministrar alimentos a su hija menor, conducta que constituye el delito de incumplimiento de obligaciones familiares.

En otro caso de violencia familiar en Guaymas, un sujeto de nombre Marco Antonio 'N', de 29 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del crimen cometido en contra de su madre, Martha Guadalupe 'N'. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los hechos por los que se acusa al señalado ocurrieron el pasado 23 de julio, aproximadamente entre las 9:30 y 10:00 horas.

En ese momento, el individuo se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Golondrinas. En el lugar, se presume, comenzó a agredir verbal y psicoemocionalmente a la señora, a quien le gritó frases intimidatorias, la amenazó de muerte y le dijo que quemaría el inmueble con ella adentro, por lo cual la mujer solicitó apoyo a las autoridades y el acusado fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora