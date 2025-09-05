Madrugada violenta en Nuevo León: Sicarios desatan balacera y matan a dos hombres

Comparta este artículo

Allende, Nuevo León.- La madrugada de este viernes 5 de septiembre de 2025, corporaciones de distintos niveles del Gobierno de Nuevo León (NL) y del Gobierno Federal implementaron un amplio operativo en inmediaciones del municipio de Allende, luego de que se registrara un ataque armado en la colonia Privada San Antonio. Este hecho violento dejó un saldo de dos personas sin vida y un herido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se suscitaron este viernes 5 de septiembre, poco después de las 00:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Medusa y Penélope. En ese punto, un grupo de hombres fue agredido a balazos por sujetos armados que llegaron hasta el lugar. Tras perpetrar la ejecución, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que las víctimas quedaron tiradas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron la madrugada de este viernes en Allende, NL. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Allende, de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que, en el sitio, una de las víctimas quedó sin vida. Asimismo, señalaron que otra persona resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada a una clínica cercana. Lamentablemente, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Un tercer hombre también fue alcanzado por los disparos y recibió atención médica inmediata en el lugar antes de ser llevado a un hospital de la región, donde permanece bajo vigilancia. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha revelado su estado de salud.

La zona de la agresión quedó acordonada para luego ser entregada a elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), quienes realizaron el levantamiento de evidencias para integrarlos a una nueva carpeta de investigación.

En tanto, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio para ubicar a los presuntos responsables. Sin embargo, hasta la madrugada no se había reportado la detención de alguna persona vinculada al ataque.

Fuente: Tribuna