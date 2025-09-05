Motociclista se estampa contra taxi al norte de Guaymas; tuvo que ser hospitalizado

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 5 de septiembre, se registró un accidente de tránsito en la zona norte de la ciudad de Guaymas, que involucró a una motocicleta y un vehículo de alquiler tipo taxi. El suceso dejó como saldo al conductor del vehículo de dos ruedas con lesiones que requirieron su hospitalización. Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Mar del Norte, frente a una farmacia ubicada en dicho sector.

De acuerdo con los informes iniciales, el choque se produjo presuntamente cuando el conductor del taxi realizó una maniobra para incorporarse a una calle adyacente, momento en el cual obstruyó la circulación de la motocicleta que transitaba por el carril contrario. A consecuencia de lo anterior, el motociclista no pudo evitar el accidente y se impactó contra el costado izquierdo del automóvil, específicamente en la puerta del conductor.

Por la fuerza del impacto, el hombre salió proyectado varios metros y cayó sobre la carpeta asfáltica. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica. Por el momento se desconoce su identidad y estado de salud. Asimismo, hicieron acto de presencia elementos de la Policía Municipal de Guaymas para los peritajes correspondientes.

El motociclista se quedó en el suelo hasta la llegada de paramédicos

Fuente: Tribuna