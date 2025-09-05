Sicarios dan muerte a ciclista al poniente de Ciudad Obregón; lo sorprendieron a balazos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un ciclista, de aproximadamente 35 años de edad, fue privado de la vida por impactos de balas durante la tarde de este viernes 5 de septiembre en el fraccionamiento Torre de París, al poniente de Ciudad Obregón. El suceso, que representa el sexto homicidio registrado en el municipio de Cajeme durante el mes de septiembre, ocurrió poco antes de las 18:00 horas en las calles Escuinapa y Cocula.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona, unidades de emergencia se movilizaron al lugar. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al afectado, quien se encontraba tendido sobre la vía pública junto a su bicicleta, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales a causa de las múltiples lesiones producidas por los proyectiles. La víctima, hasta el momento, no ha sido identificada oficialmente.

La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las diligencias correspondientes, el procesamiento del área y el aseguramiento de los indicios balísticos encontrados en el sitio para integrarlos a la carpeta de investigación.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió con el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a sus instalaciones para la necropsia que ayude a determinar la causa exacta del fallecimiento y el proceso de identificación.

El cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana azul

Cabe mencionar que otro asesinato tuvo lugar recientemente en el fraccionamiento Casa Real, de Ciudad Obregón. En el sitio fue encontrado el cuerpo de un joven que presuntamente fue torturado y después ejecutado. Aunque los hechos, donde fue encontrada la víctima, se dieron ayer jueves 4 de septiembre por la madrugada, fue hasta hoy viernes 5 de septiembre por la mañana que se dio a conocer la noticia.

De acuerdo con la información ofrecida, el hallazgo se registró poco después de las 4:00 horas por la calle Guzmán y Terraza, al noroeste de la ciudad, cuando al interior de un domicilio de la mencionada colonia se encontró el cuerpo de un joven con signos de violencia.

