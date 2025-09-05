Sorprenden a entrenador de futbol en acto íntimo con alumna de 12 años en San Luis Potosí

Comparta este artículo

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Un hombre de 40 años de edad, identificado como entrenador de futbol, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de la ciudad de San Luis Potosí durante la noche del pasado jueves 4 de septiembre, como presunto responsable de un delito de abuso en contra de una menor de edad. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), entidad que se encargará de llevar la investigación y determinar su situación jurídica.

El aseguramiento se produjo como resultado de las labores de prevención y vigilancia que realizaban agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la colonia Progreso. Al patrullar las calles Demócrito y Privada de Leverrier, los oficiales notaron un vehículo Ford Mustang de color rojo con vidrios polarizados, el cual se encontraba estacionado de manera que levantó sospechas.

Siguiendo los protocolos de actuación, los policías se aproximaron para efectuar una inspección de rutina. Al iluminar el interior del automóvil, observaron la presencia de dos personas en el asiento trasero en circunstancias que sugerían la posible comisión de un ilícito. Por este motivo, se les solicitó a ambos ocupantes que descendieran de la unidad para aclarar la situación. Del vehículo descendió un sujeto que se identificó como Jesús Jaime 'N'.

Inmediatamente, los agentes se percataron de que la segunda persona era una menor. Ante los indicios de un hecho constitutivo de delito, se procedió a la detención formal del adulto. Como parte del protocolo de atención a víctimas, los oficiales contactaron a los familiares de la joven. Minutos más tarde, la madre de la menor arribó al lugar e identificó al detenido como el entrenador deportivo de sus hijas.

La tutora manifestó su intención de proceder legalmente, expresando su preocupación por la seguridad de sus hijas y la posibilidad de que existiera algún tipo de intimidación por parte del señalado. Finalmente, Jesús Jaime 'N' fue trasladado al área de Justicia Cívica de la SSPC para la certificación médica de rigor y, posteriormente, fue presentado ante la Fiscalía de San Luis Potosí, donde se ha iniciado la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Fuente: Tribuna