Sustraen de casa a la niña Perla Milena en Hermosillo; su familia pide ayuda para hallarla

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) activó el protocolo Alerta Amber para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la búsqueda de la niña Perla Milena Gutiérrez Lerma, de 5 años de edad. Según la ficha de búsqueda emitida por la dependencia, la menor fue vista por última vez el día 31 de agosto de 2025, después de que fue sustraída de su domicilio en la colonia Pitic, de Hermosillo.

Desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo. No se especificó si el responsable es un familiar o un desconocido. Para facilitar su identificación, la Fiscalía estatal proporcionó una descripción detallada de la niña. Perla Milena, nacida el 6 de septiembre de 2019, tiene una estatura aproximada de 1.10 metros, un peso de 22 kilos y su complexión es delgada.

Su tez es morena, su rostro de forma cuadrada, ojos de color castaño medianos, cejas pobladas, nariz chata y cabello lacio, negro y muy corto. Como señas particulares que podrían ayudar a su pronta localización, la ficha destaca un lunar de color rojo en el pie derecho, un lunar o verruga en el antebrazo izquierdo y una cicatriz horizontal debajo de su barbilla.

Al momento de su desaparición, llevaba un vestido de color arena con estampado de cerezas y calzaba tenis de color blanco con detalles en verde y estampado de leopardo. La FGJE exhorta a la población a que, en caso de contar con cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de Perla Milena, se comuniquen de inmediato a la línea de emergencias 911 o al número directo de la Fiscalía (662) 289 88 00, extensión 15701.

De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión", se lee en el comunicado.

En otro caso de desaparición reciente, la Fiscalía de Sonora confirmó el pasado lunes 1 de septiembre, la localización de Jazmín Bustamante Verdugo, de 31 años de edad, quien había sido reportada como extraviada a finales de agosto en Hermosillo. La dependencia informó que fue encontrada sana y salva, y que las investigaciones concluyeron que su ausencia se debió a motivos personales y nunca estuvo en peligro.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora