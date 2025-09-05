Tenía 27 años y era del Campo 60: Encuentran asesinado a joven en Casa Real; fue torturado

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia vuelve a surgir en Ciudad Obregón, y es que un asesinato tuvo lugar en el fraccionamiento Casa Real, donde fue encontrado el cuerpo de un joven que presuntamente había sido torturado y después asesinado. Esta nueva víctima de la violencia en el municipio de Cajeme ya fue identificada; aquí te contamos los detalles.

Aunque los hechos, donde fue encontrado el joven, se dieron el pasado jueves 4 de septiembre por la madrugada, fue hasta hoy viernes 5 de septiembre por la mañana que se dio a conocer la noticia. De acuerdo con la información, el hallazgo se registró poco después de las 4:00 horas por la calle Guzmán y Terraza, al noroeste de Ciudad Obregón, cuando al interior de un domicilio de la colonia antes mencionada se encontró el cuerpo de un joven con signos de tortura.

También trascendió que el cuerpo tenía signos de que había sido baleado, pero no se ha confirmado la información. Según lo indicado, el joven fue identificado como Lázaro Ildefonso M. C., de 27 años. Se dijo que la víctima vivía en el ejido Francisco Javier Mina, Campo 60, municipio de Bácum. Lo que se dijo en un primer momento es que la casa en la que fue encontrado el sujeto era usada para actividades ilícitas. Con esto, Lázaro Ildefonso se convirtió en el quinto homicidio doloso de septiembre y el tercer ejecutado en la parte nororiente de la ciudad. Al lugar llegó la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además del Servicio Médico Forense (Semefo) para recoger las evidencias y procesar el escenario del asesinato.

Ataque armado en la Nueva Palmira

Ayer por la noche, se registró un fuerte ataque armado en la colonia Nueva Palmira a las 19:00 horas sobre las calles Emeterio Ochoa entre Ejército Nacional y Antonio Yocupicio. Sin embargo, pese a la balacera, se confirmó que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales por estos hechos. Ayer mismo, tras dos días de agonía al ser baleado en la colonia Puerta de Hierro, murió Christopher B.A., quien fue baleado el pasado martes 2 de septiembre; cabe señalar que por ese hecho murieron dos personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui