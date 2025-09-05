Tragedia: Muere joven de 18 años tras accidente en avenida de Guadalupe, Nuevo León

Comparta este artículo

Guadalupe, Nuevo León.- Durante la época de lluvias los accidentes automovilísticos son más comunes; lamentablemente, estos suelen cobrar vidas humanas. Un ejemplo es la reciente muerte de un joven de solo 18 años de edad, quien pereció tras impactarse contra un muro en el municipio de Guadalupe, Nuevo León (NL). Este siniestro ocurrió, presuntamente, porque el ahora fallecido circulaba a exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos se registraron este jueves 4 de septiembre de 2025, minutos después de las 21:00 horas, tiempo local, cuando el conductor perdió el control de su automóvil al circular a exceso de velocidad sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Azteca. Se detalló que el vehículo subió al camellón central, donde derribó al menos dos señalamientos viales.

Finalmente se estrelló contra el muro que conecta el puente Azteca con los carriles exprés. El impacto provocó que la unidad girara 180 grados hasta detenerse en el carril de baja velocidad. Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de Protección Civil de Guadalupe y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes arribaron al sitio para brindar atención al joven identificado como José Ángel.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado sin vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. El fuerte accidente generó el cierre de los carriles ordinarios de circulación mientras personal de Tránsito realizaba las diligencias correspondientes y retiraba el vehículo siniestrado. La zona permaneció bajo resguardo por varias horas con el fin de facilitar las labores periciales y evitar más incidentes.

Medios locales señalaron que el exceso de velocidad y la falta de pericia al volante fueron factores determinantes en el fatal desenlace; sin embargo, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) se encargará de confirmar estos datos. Asimismo, recordaron a los automovilistas la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la precaución al conducir.

