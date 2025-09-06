Accidente en Los Mochis deja a niño de 3 años lesionado tras encuentro con un pony

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- Un accidente puso en peligro a un niño de tres años que, tras ser pateado por un pony, tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General de Los Mochis. De acuerdo con información de medios locales, el menor fue identificado como Francisco y la vivienda donde ocurrió el incidente se encuentra en la colonia Ejidal, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza, municipio de Ahome.

Al parecer, todo sucedió mientras el pequeño jugaba en el patio y, de pronto, se le acercó el animal, que lo terminó por patear en la frente. Tan pronto como sus familiares se dieron cuenta, lo llevaron al albergue en la escuela primaria Antonio Rosales. Una vez evaluada la situación del infante, los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome determinaron que lo mejor era trasladarlo a un nosocomio.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si continúa internado en el hospital, aunque sí se confirmó que, afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro. En caso de que surjan más datos, como siempre, los daremos a conocer a través de TRIBUNA. Es importante recordar que los niños deben permanecer bajo la supervisión de un adulto, ya que en cualquier momento pueden estar en riesgo.

El niño se encuentra fuera de peligro

Hace un par de semanas se reportó el deceso de Maydani, de siete años de edad, en el Hospital General de Los Mochis. El motivo de su muerte fue desnutrición y tuberculosis, tras presuntamente haber sido abandonada por sus padres en el nosocomio desde el pasado 25 de junio del presente año. Según las autoridades, el hogar de la niña está en el ejido La Arrocera, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa.

No obstante, posteriormente se pronunció sobre el tema el vicefiscal Regional Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, quien se encargó de desmentir la información, pues el padre estuvo al pendiente todo el tiempo y la madre no pudo hacerlo porque también padecía tuberculosis. Por lo tanto, la Fiscalía del Estado de Sinaloa inició la carpeta de investigación y descartó que se tratara de un caso de abandono.

Fuente: Tribuna