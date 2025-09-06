Cae conductor que buscaba cruzar de forma ilegal cartuchos de alto poder a Sonora

Comparta este artículo

Agua Prieta, Sonora.- Un importante aseguramiento se realizó en el cruce fronterizo de Agua Prieta, Sonora, en donde elementos de la Guardia Nacional (GN) encontraron cinco mil cartuchos de alto poder ocultos dentro de una camioneta con placas del estado de Arizona, Estados Unidos. Durante la operación, los agentes efectuaron la detención del conductor del vehículo, quien presuntamente tenía intención de ingresar las municiones al país de manera ilegal.

Según un comunicado oficial de la Guardia Nacional, las acciones se efectuaron en coordinación con personal de Comercio Exterior en este municipio fronterizo. Se indicó que la unidad llamó la atención de los agentes fronterizos, por lo que se procedió a realizar una inspección minuciosa de la misma y esto permitió localizar unas cajas sospechosas que se encontraban en el área de carga. Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona que manejaba el vehículo.

Como resultado de las acciones, los uniformados constataron que el automóvil automotor transportaba cinco cajas de cartón, cada una con mil cartuchos calibre 7.62×39 milímetros. El sujeto detenido, así como los indicios recabados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien dará seguimiento a las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y se encargará de definir la situación legal del sospechoso.

Los cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Lo arrestan con armamento y equipo táctico

En otro caso similar al anteriormente descrito, agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la detención de un hombre identificado como Jesús 'N' durante un operativo registrado en Navojoa, Sonora. Las autoridades incautaron objetos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y componentes de armamento.

Entre el material asegurado se destacan dos cargadores, 44 cartuchos útiles, 20 cartuchos percutidos, así como piezas para el ensamblaje de armas de fuego, como un cajón de mecanismo, un cerrojo con corredera, dos empuñaduras de madera y un resorte. Asimismo se le encontró indumentaria táctica, una sudadera de camuflaje y un par de botas militares.

Fuente: Tribuna del Yaqui