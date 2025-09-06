Evacuación urgente de más de 100 empleados en Hermosillo tras incendio en casino

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 6 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:50 horas, se registró un incendio en un local ubicado sobre el bulevar Morelos, en la capital del estado de Sonora. No obstante, la situación inició en el establecimiento Play City Casino, el cual actualmente no está funcionando y solo contaba con trabajadores de construcción. De hecho, el fuego se localizó en el centro de control eléctrico, y los encargados de atender la emergencia fueron bomberos de Hermosillo.

De acuerdo con información extraoficial, el siniestro afectó paneles de energía y baterías; además, para evitar una tragedia, al lugar arribaron cuerpos de emergencia que se encargaron de controlar la situación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se registran lesionados, aunque se mantendrá seguimiento de cualquier avance, ya que todavía no se han pronunciado fuentes oficiales.

Es necesario mencionar que se evacuó a más de cien trabajadores de la plaza comercial donde se encuentra el local afectado y, por supuesto, la energía eléctrica dejó de funcionar, lo que fue una de las principales razones por las que se retiró a todo el personal. Precisamente, un par de horas después, el sitio seguía siendo revisado por autoridades locales. No es el primer incidente de esta magnitud en la ciudad, considerando que el 1 de septiembre más de 150 menores de edad tuvieron que ser evacuados en el bulevar Las Quintas, entre Paseo Río Sonora y Camino del Seri.

Incendio en guardería de Hermosillo

Asimismo, la alerta fue presuntamente provocada por la falla de un aire acondicionado, por lo que se tuvo que desplegar la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). A pesar del susto, el recinto continuó funcionando con normalidad. Se hace un llamado a que en estos casos siempre se debe priorizar la vida humana; aunque algunas pertenencias queden dentro, lo importante es alejarse del peligro.

Ante todo, es vital no dejar encendidos los aparatos eléctricos por ningún motivo, sobre todo considerando las altas temperaturas de la entidad. La Cruz Roja cuenta con una serie de recomendaciones, entre las más relevantes: llamar de inmediato al 911 y mantenerse fuera de las casas dañadas por el fuego hasta que los expertos en incendios determinen que es seguro volver a ingresar.

Fuente: Tribuna