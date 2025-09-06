Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 6 de septiembre de 2025 se registró la detención de empresarios y servidores públicos a los cuales se les vincula con el robo de combustible. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron sobre la situación a través de su perfil de X (antes Twitter).

Se ejecutaron diversas órdenes de aprehensión como parte de investigaciones en curso, dirigidas a desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos. Además, se cree que los detenidos solían participar en la práctica del huachicoleo. Por su parte, el funcionario agregó que el proceso de investigación sigue en curso y que se trabaja para detener al resto de los involucrados en este delito.

De hecho, esta acción forma parte de la estrategia del gobierno federal contra la corrupción y la impunidad, pues cada vez son más los capturados por este tipo de delitos. Es necesario destacar que todo es resultado de trabajos de investigación realizados tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas. En caso de que surjan más datos, como siempre, se los haremos saber a través de TRIBUNA.

Comunicado de Secretaría de Marina

La Secretaría de Marina (Semar) emitió un comunicado en sus redes sociales donde abordó el asunto: "Las órdenes de aprehensión contra empresarios y servidores públicos fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad, la cual se mantendrá vigente de manera permanente en las instituciones", se lee en el escrito.

Ante todo, García Harfuch se comprometió a retomar esta noticia el próximo domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas (tiempo local), cuando se realizará una conferencia de prensa en la que se espera se revelen detalles aún no expuestos. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente; por lo pronto, solo queda esperar al exsenador de la República de México (2024–2024).

