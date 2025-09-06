Gatillero irrumpe en barbería y asesina a balazos a un empleado al poniente de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este sábado 6 de septiembre de 2025 se reportó un ataque armado al interior de una barbería que se ubica en la colonia Infonavit Barrancos, al poniente de Culiacán. Los primeros informes refieren que al menos un gatillero irrumpió en el negocio situado sobre el bulevar de Las Torres, en las inmediaciones del bulevar Benjamín Hill, en donde le arrebató la vida a balazos a uno de los empleados del lugar.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Alexander Omar 'N', de 39 años de edad y con domicilio en la colonia Salvador Alvarado. Las diferentes corporaciones policiacas fueron alertadas sobre el hecho violento a través de un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que se registró un intenso dispositivo de seguridad en el sector referido.

Paramédicos de la Cruz Roja que también recibieron el reporte sobre el asesinato llegaron a esa dirección y cuando trataron de auxiliarlo ya no tenía signos vitales", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos.

Como primeros respondientes, efectivos del Ejército Mexicano arribaron al sitio y confirmaron la presencia del sujeto asesinado. Posteriormente, los uniformados procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena del crimen y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Peritos y agentes de Investigación cumplieron con las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Viernes violento en Culiacán

Derivado de los casos violentos suscitados durante el viernes 5 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó un total de dos homicidios dolosos, dos privaciones ilegales de la libertad y doce robos de vehículos en la capital sinaloense. Uno de los cuerpos fue localizado en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, la cual es conocida popularmente como 'El Tamarindo', mientras el otro hallazgo tuvo lugar en la colonia Juntas del Humaya.



Fuente: Tribuna del Yaqui