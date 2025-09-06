Golpean con un martillo a repartidor de pizzas en Hermosillo y sufre fractura de cráneo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche del viernes 5 de septiembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo efectuaron la detención de un hombre identificado como Jesús Manuel 'N', de 31 años de edad, en la colonia Norberto Ortega, al sur de la capital de Sonora. Los primeros informes refieren que, por causas aún desconocidas, el detenido atacó con un martillo a un repartidor de pizzas, cuya identidad hasta el momento no ha sido revelada.

Según los reportes policiales, los hechos se registraron alrededor de las 18:23 horas del viernes en las calles Solidaridad e Ignacio de Preciado. Trascendió que la víctima, de 30 años aproximadamente, se encontraba realizando trabajos de mecánica en la motocicleta del establecimiento en el que trabaja. Fue ahí cuando apareció el agresor y lo agredió con el utensilio descrito, aparentemente sin razón en particular.

De acuerdo con el testimonio del involucrado, Jesús Manuel 'N' le propinó varios golpes en la cabeza y la cara, provocándole una fractura de cráneo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica oportuna. El atacante quedó a disposición de la autoridad judicial y en los próximos días se espera un informe más detallado por parte de las autoridades.

Evacuación masiva por incendio

En otro hecho registrado en la ciudad de Hermosillo este sábado 6 de septiembre, aproximadamente a las 7:50 horas, se reportó un incendio en las instalaciones de un casino en remodelación que se encuentra ubicado en el bulevar Morelos y Congreso, en una conocida plaza comercial de la localidad. Personal del Departamento de Bomberos se encargó del siniestro y confirmó que no se contabilizaron personas lesionadas.

A causa del percance, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil tuvieron que evacuar a más de cien trabajadores de la plaza comercial, además de que se tuvo que cortar el suministro de energía eléctrica. Trascendió que el origen del incendio se debió a una supuesta falla en un aire acondicionado y una vez culminados los trabajos en el área, las actividades en el lugar se reactivaron.

