Hallan en fosa clandestina a padre e hijo originarios de Sonora; identifican a las víctimas

Agua Prieta, Sonora.- Dos hombres sonorenses, identificados como padre e hijo, fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en el vecino estado de Chihuahua, específicamente en el municipio de Casas Grandes. De acuerdo con los primeros reportes, su identificación se realizó recientemente, sin embargo, los sujetos oriundos de Agua Prieta habían desaparecido desde el año 2022 cuando salieron de Sonora rumbo a Puebla.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua detalló que los restos de los sonorenses fueron ubicados en una 'narcofosa' ubicada en la comunidad serrana de Ignacio Zaragoza, conocida como El Willy, perteneciente a Casas Grandes. Las víctimas fueron identificadas como Raymundo A. H. de 42 años, y su hijo Kevin A. G. de 18.

Según la información retomada por diversos portales de noticias, los hombres fueron localizados sin vida el 27 de diciembre de 2022 cuando viajaban rumbo al estado de Puebla. Al parecer, un comando armado los interceptó a la altura de Nuevo Casas Grandes y desde entonces no se supo más de ellos. Desafortunadamente, ahora su familia ya dio con su paradero, pero no fue en las condiciones deseadas.

Padre e hijo sonorenses fueron hallados en fosa de Chihuahua

Raymundo y su hijo Kevin forman parte de las 93 víctimas que fueron localizadas sepultadas clandestinamente en distintas fosas de Chihuahua, entre ellas La Salada en Ascensión, así como Mesa de la Avena y El Willy en Casas Grandes. 51 de estos cadáveres ya fueron identificados gracias a estudios genéticos realizados por peritos de la Fiscalía chihuahuense, mientras que 42 permanecen en proceso de reconocimiento.

En noticias similares que ocurrieron en Sonora, específicamente en el municipio de Nogales, el colectivo Madres Buscadoras de Nogales confirmaron el hallazgo de una osamenta humana sepultada de forma clandestina en una fosa que se ubica en la colonia Bellavista. La unica característica que se pudo obtener de estos restos fueron que la víctima portaba unas pulseras bordadas, pero hasta la fecha no se sabe ni su sexo ni su identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui