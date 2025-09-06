Hubo disparos: Filtran VIDEO del robo que sufrió John Milton en carretera de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este sábado 6 de septiembre de 2025 comenzó a circular el video del atraco que sufrió el famoso hipnotista, John Milton, el pasado martes sobre la carretera Culiacán-Eldorado. En rueda de prensa, Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), confirmó que al menos cuatro sujetos armados participaron en el violento robo y explicó que el vehículo robado fue recuperado en el ejido San Román, perteneciente al poblado de Alcoyonqui.

En la grabación que se difundió se puede apreciar cómo los delincuentes se movilizaban a bordo de un automóvil de color gris. Una vez que obligaron a Milton a descender a la unidad, uno de los asaltantes lo amaga con un arma de fuego y posteriormente emprende la huida, no sin antes realizar algunos disparos al pavimento, muy cerca de donde se encontraba parado 'El Caballero de la Hipnosis', quien al final se dirige a un costado del tramo carretero.

Venía yo platicando con mi esposa, venía yo distraído en ese momento, un vehículo me echó las luces, utilizó el claxon. En el momento en que se acercan a nosotros, bajan los cristales, nos amagan con armas largas, rifles de alto poder, armas cortas. En ese momento, obviamente, uno piensa mil cosas, uno piensa '¿acelero, me voy, me quedó?'", explicó el hipnoterapeuta tras ser víctima de la delincuencia organizada.

Elementos del Grupo Interinstitucional se encargaron de cumplir con las averiguaciones hasta lograr recuperar la camioneta Cadillac, modelo 2025, en la que se transportaba John Milton. Gracias al GPS de la unidad de lujo y a otros trabajos realizados por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, el vehículo fue localizado. En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa encabeza la respectiva investigación de este robo violento.

El vehículo se localizó horas después, afortunadamente el reporte fue hecho a tiempo, se pudo dar seguimiento gracias a los instrumentos tecnológicos de los que gozan estas unidades y también a la actuación que tuvieron las autoridades. El reporte que se tuvo fue ese, de despojo de unidad por sujetos que iban a bordo de un automóvil sedan, se refieren a cuatro sujetos, de acuerdo a testigos", explicó la portavoz de la SSPE el pasado miércoles 3 de septiembre.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, el equipo de trabajo de John Milton confirmó que el hipnotista se encontraba bien y fuera de peligro, ya que extraoficialmente se reportó que había sufrido heridas de bala al momento en el que se consumó el despojo del vehículo. Asimismo agradecieron el apoyo de sus seguidores y todas las muestras de cariño que recibió en medio de este complicado momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui