Le dispararon a la cabeza: Asesinan a uno en balacera en Ciudad Obregón; identifican a la víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, continúa manteniendo una alza de delitos de alto impacto e incluso, días atrás la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la situación. La tarde de ayer viernes 5 de septiembre se registró una nueva balacera al surponiente de la ciudad, en el fraccionamiento Torre de París, que dejó al menos una víctima, la cual ya fue identificada.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 18:00 horas, en la esquina nor-oriente de calles Escuinapa y Cocula, donde sicarios no identificados perpetraron un ataque armado en contra de una persona del sexo masculino que circulaba a bordo de una bicicleta. De acuerdo con los reportes, sujetos armados le dispararon a la cabeza, por lo que el sujeto perdió la vida en el mismo lugar de los hechos.

Tras varias horas, sus familiares acudieron a reconocerlo y fue identificado como Saúl Isaac I. R., ciudadano que vivía en la colonia Libertad hacia donde se presume que se dirigía al momento de que le arrebataron la vida. La víctima de esta agresión circulaba a bordo de una bicicleta tipo montaña, rodado 26, color melón, sin placas de circulación, y vestía un short rosa, camisa a cuadros azul y gris, y sandalias azul al momento de ser ejecutado.

Luego de que las autoridades recibieran el reporte de disparos al surponiente de Ciudad Obregón, se implementó un fuerte operativo por la zona, en el cual participaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme. Cabe resaltar que hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han reportado ninguna detención ni tampoco han revelado el móvil del crimen.

Se sabe que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las diligencias correspondientes y se están encargando de las investigaciones por el homicidio, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) procedieron con el procesamiento del área y el aseguramiento de los indicios balísticos encontrados en el sitio para integrarlos a la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui