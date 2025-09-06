Mujer embarazada pierde a su bebé tras accidente en el Valle del Yaqui; camión se salió del camino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de ayer viernes 5 de septiembre se registró un lamentable accidente en el Valle del Yaqui, al poniente del municipio de Cajeme, donde desafortunadamente una mujer perdió a su bebé. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 5:30 horas, cuando la afectada viajaba en un camión de personal que se dirigía al Parque Industrial de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los reportes, el lamentable percance ocurrió en las calles 1 y 300, al sur del ejido Francisco I. Madero (conocido también como Campo 30) del Valle del Yaqui. En este sitio, el conductor de un camión de la marca Freightliner, modelo 2007 color amarillo, de los conocidos school bus, perdió el control de la pesada unidad y terminó saliéndose de la cinta asfáltica, además de que se impactó contra un árbol.

El vehículo se desplazaba por la calle 300 de poniente a oriente, cuando ocurrieron los hechos, y era conducido por un hombre identificado como José Luis, de 59 años. El conductor del camión fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público, para el deslinde de responsabilidades. Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han revelado el estatus legal del chofer del camión siniestrado.

Al menos dos mujeres resultaron lesionadas durante el accidente y ambas requirieron ser trasladadas a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La fémina que perdió a su bebé tras el choque fue identificada como Brenda Vianey, de 35 años, y trascendió que contaba con dos meses de gestación, mientras que la otra afectada es Milagros Guadalupe C. E. de 20 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui