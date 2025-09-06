Pasará 15 años en prisión: Atacó con arma blanca a su pareja y casi la mata en Sonoyta

Comparta este artículo

General Plutarco Elías Calles, Sonora.- Este sábado 6 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que Julián Gael 'N', de 23 años, admitió su participación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que la autoridad competente dictaminó una sentencia de 15 años prisión. Los hechos se suscitaron en el municipio de General Plutarco Elías Calles, en donde el sentenciado agredió físicamente a su entonces pareja sentimental, Glenda 'N'.

De acuerdo con un boletín informativo emitido por la dependencia estatal, el caso de Julián Gael 'N' se registró el pasado 18 de junio de 2023, en un domicilio ubicado en la colonia La Botella, en la ciudad fronteriza de Sonoyta. Según el resultado de la investigación, la víctima se encontraba sentada del lado del copiloto al interior de una camioneta Jeep Commander, cuando el joven apareció y la atacó con una arma blanca, resultando con varias lesiones en su superficie corporal.

Otro involucrado, identificado como Bryan 'N', quien también estaba a bordo del vehículo descrito, logró impedir que el agresor privara de la vida a la fémina. El acompañante encendió la unidad y emprendió la huida, evitando que Julián Gael 'N' pudiera continuar con el ataque. Una vez que la Fiscalía de Sonora obtuvo conocimiento del caso, obtuvo la orden de aprehensión que posteriormente fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es prioritario para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por lo que buscará siempre que quienes atentan contra la vida y la integridad de la mujer reciban sentencias acordes a derecho", se puede leer en el comunicado.

La detención dio pie a que se pudiera realizar la audiencia inicial y, gracias a la contundencia de las pruebas integradas en la respectiva carpeta de investigación en su contra, el individuo terminó por aceptar su culpabilidad. En un procedimiento abreviado, la autoridad judicial emitió la condena de 15 años de prisión. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado reiteró su compromiso por proteger a cualquier víctima de violencia de género en el estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui