Policías de Hermosillo logran salvar a hombre que había sufrido una crisis convulsiva

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana del viernes 5 de septiembre de 2025, un hombre, aún sin identificar recibió los primeros auxilios por parte de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo en el fraccionamiento San Germán, en donde la víctima presentó una crisis convulsiva. Se informó que los uniformados realizaban labores de vigilancia en el sector y se percataron de que la víctima se encontraba inconsciente.

A través de un boletín informativo en redes sociales, la corporación policial confirmó que los hechos ocurrieron en las calles De Todos Los Santos y San Germán. Asimismo, la institución de seguridad indicó que dos oficiales, identificados como Bustillo Molina y Palomares Meza, se encargaron de brindar la respectiva ayuda al individuo en cuestión. A pesar del percance, el hombre no tuvo que ser trasladado hacia algún centro médico.

Con maniobras de RCP, técnica de reanimación o soporte vital que se emplea cuando una persona no tiene pulso y no respira, los agentes lograron estabilizar al sujeto. Una vez sano y salvo, el hombre fue llevado a su domicilio a bordo de la patrulla E-197. Hasta el momento se desconoce si el afectado padece de alguna enfermedad que haya derivado en estas convulsiones.

Ayudan a personas con problemas de salud

En otros casos similares registrados por la Policía de Hermosillo, una señora de 58 años fue auxiliada la tarde del jueves 4 de septiembre, aproximadamente a las 03:10 horas, ya que presentaba problemas respiratorios, por lo que tuvo que ser llevada de urgencia al Hospital Chávez. La fémina se acercó a dos agentes que se movilizaban por la calle De La Montera, en la colonia La Caridad, y manifestó un intenso dolor en el pecho que le impedía respirar con tranquilidad.

Ese mismo día, pero a las 15:20 horas, elementos de la corporación atendió a una mujer que sufrió una caída en la colonia Álvaro Obregón, más específicamente en las calles Perimetral Norte y República de Cuba. La perjudicada fue trasladada a bordo de una patrulla oficial a la clínica 65 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde se le brindó atención médica debido a que sufrió una herida en la ceja izquierda.

Fuente: Tribuna del Yaqui