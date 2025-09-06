Rescatan en Tabasco a dos adolescentes del Edomex que el crimen organizado captó en redes

Comparta este artículo

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Desde el pasado 2 de septiembre de 2025 se reportó la desaparición de dos adolescentes de 16 años, sin embargo, más tarde se descubrió que los menores viajaron desde el municipio mexiquense hasta el estado de Tabasco con el único objetivo de encontrarse con un sujeto que conocieron en redes sociales y que los convenció mediante engaños de unirse al crimen organizado.

La situación se dio a conocer el viernes y se confirmó que efectivamente fueron rescatados por la policía municipal y la Guardia Nacional, pues cuando se descubrió la razón de su traslado también se determinó que habían abordado un autobús con destino al sureste del país. Asimismo, se siguió la trayectoria en tiempo real de la unidad y, al llegar a Tabasco, el vehículo fue interceptado.

En la labor también participó la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl. De acuerdo con Infobae, en este caso hubo un final feliz porque los involucrados se encuentran sanos y salvos, además se logró que se reunieran con sus familiares. Se hace un llamado a no compartir toda tu información en internet y a no confiar en las promesas que un completo desconocido pueda ofrecerte.

Localizados

De hecho, en TRIBUNA con anterioridad se abordó la terrible noticia de dos adolescentes originarios de Jalisco que fueron localizados sin vida en Sinaloa. Se les halló el pasado 14 de julio de 2025 con ropa tipo camuflaje y equipamiento táctico al interior de un vehículo, tras el reporte de un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos en la comunidad de El Pozo de Culiacán, Sinaloa.

La primera víctima fue identificada como Carlos Alejandro, de 16 años de edad, quien fue visto por última ocasión el 20 de mayo en el municipio de Zapopan, Jalisco. Mientras tanto, a Paul Alexander, también de 16 años, se le perdió el rastro el 10 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, igualmente en Jalisco. El reclutamiento de menores de edad es un nuevo modus operandi de Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

Fuente: Tribuna