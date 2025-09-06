Se forman dos socavones en la calle 300 tras las lluvias registradas en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Las lluvias provocadas por la tormenta tropical 'Lorena' causaron estragos en la infraestructura urbana de Ciudad Obregón, Sonora. Durante una conferencia de prensa de la Mesa Estatal de Seguridad, el gobernador Alfonso Durazo declaró saldo blanco en la entidad y confirmó que en la cabecera municipal de Cajeme se registraron 96 milímetros de precipitación, aunque informó que no se contabilizaron daños graves.

Durante este sábado 6 de septiembre de 2025, vecinos y comerciantes denunciaron la formación de dos grandes socavones en la avenida Jacinto López (calle 300), entre Ramón Guzmán y Donato Guerra, al sur de Ciudad Obregón. Ciudadanos explicaron que el colapso del pavimento representaba un peligro tanto para los automovilistas como para los peatones que transitan por la zona, ya que dicha vialidad presenta daños estructurales considerables.

En el área se sitúan diferentes negocios y los propietarios de los mismos se mostraron consternados por las consecuencias que podría dejar la remodelación de la carpeta asfáltica. Cabe mencionar que hace unos meses, el alcalde Javier Lamarque Cano supervisó los trabajos de rehabilitación que se llevaron a cabo en la misma zona, los cuales incluyeron la rehabilitación de infraestructura urbana que incluye la renovación del sistema de drenaje.

Cierre de carreteras en Sonora

Debido a las lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil anunció el cierre de diferentes tramos carreteros como la Fundición-Quiriego. También se suspendió el paso vehicular a la altura del arroyo 'La Galera', cinco kilómetros al norte de Bacadéhuachi, y en el río Bacadéhuachi, sobre el tramo Bacadéhuachi-Nácori Chico. Se informó sobre el cierre del Vado Arroyo Hondo, en el kilómetro 10 del tramo Huásabas-Villa Hidalgo, así como el tramo Los Hoyos-Cumpas en la carretera Moctezuma-Nacozari.

De igual manera, personal de Protección Civil del estado han realizado distintos recorridos de vigilancia en puntos claves de Sonora, principalmente en el sur, centro y oriente, en donde se han reportado mayores daños a causa de las lluvias registrados por este ciclón tropical. Autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan en conjunto para establecer el orden y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui