Sicarios bajan a un joven de camión urbano y lo balean frente a su mamá en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde de este sábado 6 de septiembre de 2025 se reportó una agresión armada sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa, cuando gatilleros desconocidos interceptaron un camión urbano de la ruta Hogar del Pescador y bajaron a un joven de 16 años, quien resultó gravemente herido tras ser baleado en la colonia El Venadillo. Trascendió que la víctima viajaba junto a su madre en una unidad perteneciente a la empresa Autotransporte Águilas del Pacífico.

De acuerdo con diversos reportes de medios locales, un vehículo particular, mismo en el que viajaban los sujetos, le cerró el paso al vehículo del servicio urbano al dar vuelta en la carretera Internacional al norte para tomar por el Libramiento Dos, a la altura de un motel de la zona. Los agresores obligaron al camión a detener su marcha y bajaron al joven con lujo de violencia para dispararle en múltiples ocasiones, dejándolo lesionado sobre el pavimento.

Testigos indicaron que hombres armados descendieron del automóvil y subieron al transporte, donde localizaron al joven, a quien intentaron bajar por la fuerza con la aparente intención de privarlo de la libertad, el menor opuso resistencia, lo que derivó en que los agresores le dispararan en repetidas ocasiones a quemarropa", explicó el medio de Los Noticieristas.

También se indicó que el afectado recibió al menos tres impactos de bala en la cabeza, quedando gravemente herido. La madre, en medio de una crisis nerviosa, solicitó el apoyo de la Cruz Roja, delegación Mazatlán. Paramédicos llegaron inmediatamente al sitio y trasladaron al menor a un hospital de la región, en donde su estado de salud fue reportado como crítico.

En tanto, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Secretaría de Marina se presentaron en el área y acordonaron el perímetro. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa también llegó al sector y se encargó de cumplir con las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Finalmente, Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la Seguridad Pública Municipal, hizo acto de presencia en el lugar del ataque para tomar conocimiento del caso y se rehusó a dar declaraciones a los medios de comunicación que se dieron cita.

Fuente: Tribuna del Yaqui