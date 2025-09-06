Sicarios ejecutan a balazos a una mujer originaria de Sonora en el Centro de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este sábado 6 de septiembre de 2025 se registró un doble homicidio en el primer cuadro de la colonia Centro, en Culiacán, mismo que dejó como saldo a un hombre y una mujer sin vida al interior de un domicilio situado sobre la calle Francisco Villa, entre General Vicente Guerrero y la avenida Venustiano Carranza. El hecho violento desplegó una intensa movilización policíaca por parte de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, la fémina fallecida fue identificada como Brecksa Guadalupe 'N', de 27 años de edad y originaria de Caborca, Sonora, quien fue ultimada a balazos por los sicarios que irrumpieron en la vivienda. Con respecto a la otra víctima mortal, autoridades locales indicaron que respondía al nombre de José Antonio 'N', de quien no se ha confirmado su edad hasta el momento.

Una llamada que se recibió en el 9-1-1 la tarde de este sábado indicaba que en la mencionada dirección hombres armados habían atacado a balazos a una mujer y un hombre, y se alertó a elementos de las diferentes corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno", detalló el medio anteriormente citado sobre el asesinato de esta mujer sonorense.

Tras alertados por el doble asesinato, elementos de la Policía Municipal se trasladaron hacia el sitio y constataron la presencia de los cuerpos ejecutados, los cuales presentaban múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de cumplir con las diligencias correspondientes y las primeras averiguaciones del caso.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado de los cadáveres hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicará la respectiva autopsia de ley y quedarán bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sean identificados oficialmente por sus familiares. Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal han brindado detalles sobre los responsables de este nuevo ataque armado registrado en el estado de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui